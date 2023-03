I carabinieri della stazione forestale di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un salumificio del Mandamento baianese per presunte violazioni in materia agroalimentare. Secondo quanto riferito, nell’opificio del salumificio sono rinvenuti prodotti alimentari congelati e sottovuoto in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura. Inoltre, durante le verifiche è emerso che l’imprenditore, in qualità di custode giudiziario, non aveva provveduto alla regolare conservazione di circa 30 quintali di salumi precedentemente sottoposti a sequestro amministrativo.

Complessivamente, sono sequestrati oltre 15 quintali di carne suina e salumi, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. L’attività di controllo è eseguita in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione dei Prodotti Agro-alimentari di Salerno.

Le violazioni in materia agroalimentare sono molto serie e possono mettere a rischio la salute dei consumatori, oltre che creare un danno economico per il settore agroalimentare. È quindi importante che le autorità competenti siano sempre vigili e pronte ad agire per prevenire e reprimere eventuali abusi.