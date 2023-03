Gli agenti della Squadra Mobile e personale della Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo a Volla, in provincia di Napoli, presso un immobile in uso a due fratelli. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto ben 52 imballaggi contenenti 619 kg di hashish, una quantità enorme di sostanza stupefacente che avrebbe potuto causare gravi danni alla salute pubblica. I due fratelli, napoletani di 47 e 55 anni, sono finiti arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La loro attività illecita, che aveva come fine ultimo il guadagno illecito, è contrastata con successo dalle forze dell’ordine che hanno operato in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile e dalla Guardia di Finanza dimostra l’impegno costante delle autorità nella lotta al traffico di droga e al crimine organizzato. Grazie al lavoro di queste forze dell’ordine, è possibile contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale e garantire un futuro migliore ai nostri giovani.