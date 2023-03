Incidente ad Avellino, schianto tra due auto in contrada Quattrograna: una donna ricoverata in ospedale. Due auto sono coinvolte in un incidente questa mattina ad Avellino, in contrada Quattrograna. Alla guida delle utilitarie coinvolte nel sinistro c’erano due donne, una delle quali è stata trasportata in ospedale a causa delle conseguenze dell’incidente. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasferito la donna ferita al pronto soccorso del Moscati a bordo di un’ambulanza. Fortunatamente, l’altra donna coinvolta nell’incidente non ha riportato conseguenze importanti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale irpino, che hanno rimosso i due veicoli e messo in sicurezza la zona. L’esatta dinamica del sinistro è ancora da definire, ma l’asfalto viscido a causa della pioggia potrebbe aver contribuito all’incidente.

Le autorità locali raccomandano di prestare attenzione alla guida durante le condizioni meteorologiche avverse, come la pioggia, per evitare incidenti stradali. Inoltre, si consiglia sempre di mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e di ridurre la velocità quando si guida su strade bagnate o scivolose.