Un 16enne napoletano denunciato per furto con strappo e affidato ai genitori dopo essere rintracciato nella sua abitazione dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. Gli agenti sono intervenuti in corso Garibaldi dopo la segnalazione di uno scippo da parte di una turista. La vittima ha riferito di essere colta di sorpresa alle spalle da una persona che le aveva strappato lo smartphone dalle mani per poi allontanarsi velocemente. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno individuato il sospetto e lo hanno rintracciato nella sua abitazione. Il ragazzo è denunciato per furto con strappo e affidato ai genitori.

Si tratta di un reato grave che prevede pene fino a 6 anni di reclusione e il pagamento di una multa. Il furto con strappo è una modalità di furto particolarmente odiosa e violenta, perpetrata in modo repentino e senza alcun rispetto per la vittima. Gli episodi di questo genere sono purtroppo abbastanza comuni in alcune zone delle città italiane, soprattutto nelle zone turistiche. La Polizia di Stato è impegnata in prima linea nella lotta contro la criminalità e il fenomeno degli scippi, lavorando incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.