Due giovani sono morti e un terzo è gravissimo in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte ad Afragola, in provincia di Napoli. Le vittime sono Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22, mentre il terzo ragazzo, un amico di 20 anni, è trasportato in ospedale in gravi condizioni. Stando ad una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i tre giovani, una Peugeot 207, ha improvvisamente sbandato intorno all’una di questa notte ed è finita contro un muro in via San Marco, all’altezza del civico 195. De Rosa è morto sul colpo, mentre Iaquino è trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate nello schianto. L’amico che si trovava in auto con loro, come detto, è invece trasportato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola della Polizia di Stato per cercare di ricostruire le cause dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso per capire cosa abbia provocato lo sbandamento dell’auto e se ci siano responsabilità da accertare. La morte di due giovani così giovani è una tragedia che tocca profondamente la comunità di Afragola e tutti coloro che li conoscevano. In questo momento di dolore, siamo vicini alle famiglie delle vittime e all’amico rimasto ferito, sperando che possa presto riprendersi.