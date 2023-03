Una giovane donna di 30 anni, Martina Ersico e un 27enne, Francesco Cataldo, sono morti all’alba in un incidente stradale che ha visto coinvolte cinque auto sulla strada statale 162 in direzione Cercola-Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto intorno alle 5. In una Fiat 500 vi erano l’autista, una ragazza attualmente in prognosi riservata e ricoverata in pericolo di vita presso l’ospedale partenopeo Monaldi e la passeggera 30enne che è deceduta sul colpo. In una Citroen C4 c’era, invece, il 27enne, morto presso l’Ospedale del Mare di Napoli. Nelle altre tre auto c’erano solo gli autisti, che sono ricoverati al Policlinico, ma non sono in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è tuttora da chiarire.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna, della stazione di Sant’Anastasia e dei militari del Nucleo investigativo sezione Rilievi del Gruppo di Castello. La strada statale è chiusa per diverse ore per permettere i rilievi. Le salme sono trasferite al Secondo Policlinico di Napoli per poter eseguire le autopsie e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.