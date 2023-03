L’emergenza legata alla pandemia di COVID-19 ha prodotto effetti devastanti sull’economia italiana, in particolare sul settore edilizio. Dopo le imprese, che si sono trovate a fronteggiare una situazione di crisi senza precedenti, è ora la volta dei condomini, che potrebbero essere chiamati a pagare cifre inaspettate a seguito dell’interruzione dei pagamenti alle imprese edili. Il blocco della cessione del credito, maturato con il Superbonus 110%, ha reso ancora più difficile la situazione, impedendo alle imprese di riscuotere i pagamenti previsti per i lavori eseguiti. In questo scenario, gli intermediari che si erano impegnati ad anticipare le spese per la ristrutturazione di edifici e appartamenti stanno inviando ai general contractors delle lettere in cui li invitano a sciogliere ogni tipo di legame.

Questa situazione sta producendo ricadute negative non solo sulle imprese edili, ma anche sui condomini e sul patrimonio edilizio italiano. I cantieri sono fermi da mesi e le famiglie, che si erano affidate alle imprese per la ristrutturazione dei loro appartamenti, si trovano ora in una situazione di totale incertezza.

Cosa è accaduto?

La riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio italiano, già a lungo in ritardo rispetto agli standard europei, rischia di essere ancora più compromessa a causa di questa situazione di stallo. Ci troviamo di fronte a un problema che va ben oltre la crisi economica legata alla pandemia: si tratta di una questione che riguarda il futuro del nostro paese e delle generazioni future.

È urgente trovare soluzioni concrete per sbloccare questa situazione e garantire la ripartenza dei cantieri edili, al fine di preservare il patrimonio edilizio italiano e scongiurare il rischio di fallimenti in serie delle imprese edili. Serve un intervento deciso da parte delle istituzioni, che metta al centro la tutela degli interessi dei cittadini e delle imprese edili, nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano. Solo in questo modo potremo guardare al futuro con maggiore fiducia e speranza.