Ad Agropoli sfiorata la tragedia quando una ragazzina di 17 anni è caduta dal secondo piano di un edificio, suscitando grande preoccupazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 14 in via De Gasperi, dove la ragazza era ospite di una casa famiglia. Non è ancora chiaro come sia accaduto, ma sembra che ciò che è successo alla ragazza possa essere stato un gesto volontario. Forse stava cercando di fuggire dalla struttura e ha deciso di lanciarsi dalla finestra. A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti e il personale della struttura che hanno assistito alla drammatica scena. La ragazza è saltata dal secondo piano dell’edificio e non c’è alcun dubbio sulla dinamica dell’incidente. La ragazza avrebbe poi raccontato di essere caduta mentre cercava di mettere in atto un piano di fuga.

Voleva lasciare la casa di accoglienza e questa sarebbe la sua versione dei fatti. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e gli altri ospiti della struttura. La ragazza viene descritta come tranquilla, probabilmente con un carattere chiuso e riservato, ma nulla lasciava presagire un simile gesto. Non è chiaro cosa abbia scatenato nella sua mente la decisione di lanciarsi dalla finestra. I Carabinieri stanno svolgendo indagini per accertare un eventuale coinvolgimento di altre persone.