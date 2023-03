La preoccupazione tra i genitori dei bambini che frequentano il plesso del «Diotallevi» a Sant’Agata de’ Goti è comprensibile, considerando la notizia di un caso di scabbia tra i banchi di scuola. Tuttavia, è importante mantenere la calma e seguire le indicazioni fornite dal personale scolastico e dalle autorità sanitarie. La scabbia è una malattia della pelle causata da un acaro che si nutre di sangue e che può essere trasmessa attraverso il contatto diretto con la pelle infetta. I sintomi includono prurito, eruzioni cutanee e croste.

Come indicato dalla dirigenza dell’istituto comprensivo «Oriani», la scabbia non è una malattia grave e può essere trattata efficacemente con farmaci specifici. È importante che tutti i membri della famiglia infetta siano trattati contemporaneamente per prevenire ulteriori infezioni.

È importante che i genitori dei bambini che frequentano la scuola rimangano vigili e seguano le precauzioni fornite dal personale scolastico per evitare ulteriori casi di scabbia. Ciò potrebbe includere il lavaggio frequente delle mani, l’evitare il contatto diretto con persone infette e l’adozione di misure di igiene personale.