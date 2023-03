Un grave episodio di violenza si è verificato a Sarno, dove un giovane di 28 anni ha sparato tre colpi di fucile contro l’abitazione della sua compagna, una donna di nazionalità marocchina che viveva con i suoi quattro figli minori. L’episodio risale al gennaio scorso ma solo ora è individuato e arrestato grazie alle indagini della polizia locale. Il giovane, accusato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con l’aggravante dell’uso di un’arma in luogo pubblico, è raggiunto da un provvedimento del tribunale che lo ha posto ai domiciliari. Inoltre, durante una perquisizione domiciliare, sono trovate 33 cartucce da caccia per fucile calibro 16, per cui il giovane è indagato anche per il possesso illegale di arma.

Le ragioni del gesto non sono ancora chiare, ma sembrerebbero riconducibili al rilascio dell’immobile che si trovava di fronte all’abitazione della compagna. L’episodio è particolarmente grave e preoccupante, in quanto ha messo a rischio la vita di una famiglia con quattro bambini. La polizia locale ha svolto un importante lavoro di indagine che ha permesso di individuare l’autore degli spari, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.