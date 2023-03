La scomparsa di Grazia Prisco, una donna di 80 anni residente a Sarno, è una vicenda che ha destato preoccupazione e generato molte domande. Secondo quanto riferito dal suo compagno, la donna sarebbe scomparsa mentre si trovavano tra le campagne di Taurano e Mugnano del Cardinale, a bordo di un’ ApeCar. Tuttavia, le dichiarazioni del compagno sono vagliate dagli investigatori, poiché il mezzo non è ancora ritrovato. Al momento, non si hanno notizie della donna e la sua scomparsa resta avvolta nel mistero. Le ricerche sono immediatamente avviate, con il campo base allestito nel parcheggio del cimitero di Mugnano del Cardinale. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e i vigili del fuoco, stanno utilizzando anche unità cinofile e droni per cercare di individuare eventuali tracce o segni della presenza della donna.

La scomparsa di una persona anziana rappresenta sempre un motivo di preoccupazione e di attenzione, poiché l’età avanzata può comportare delle difficoltà e delle fragilità nella gestione della propria salute e delle proprie attività quotidiane. In questo caso, le autorità stanno facendo il possibile per individuare Grazia Prisco e fornire risposte alle sue famiglie e ai suoi conoscenti, nella speranza di poterla ritrovare sana e salva.