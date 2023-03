L’aggressione a un disabile senzatetto alla stazione di Sarno è un evento che ha suscitato indignazione e sdegno in molti. Il video che ha ripreso l’intera scena è diventato virale sui social media, raccogliendo centinaia di condivisioni e visualizzazioni in pochi minuti. Nelle immagini si vede il ragazzo minorenne, visibilmente ubriaco, prendere a calci la porta di ingresso della stazione e inveire con violenza contro Antonio, un senzatetto con disabilità. La scena è stata ripresa da un cellulare e il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Francesco Emilio Borrelli, diventando subito virale.

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha presentato un esposto in procura per denunciare l’accaduto. L’aggressione nei confronti di un senzatello disabile è un atto gravissimo che non può essere tollerato. La società deve prendere posizione contro questi episodi e adottare misure adeguate per evitare che si ripetano.

Nel frattempo, il ragazzo minorenne ha chiesto scusa attraverso i social media, ammettendo di essere stato ubriaco e di non aver avuto controllo delle sue azioni. Nonostante ciò, l’aggressione resta un reato e le scuse non possono cancellare l’atto commesso.