La scomparsa di una persona è sempre un evento che desta preoccupazione e angoscia in chi ne è coinvolto direttamente o indirettamente. In questo caso, la scomparsa di Sara Ez Zenaydi, una ragazza di soli 13 anni, ha suscitato grande preoccupazione tra la sua famiglia, i suoi amici e la comunità di Pontecagnano. Secondo quanto riportato dalla madre di Sara, la ragazza sarebbe uscita di casa giovedì mattina per recarsi a scuola ma poi non sarebbe più rientrata. Le ricerche della minorenne sono avviate in tutta la Campania e il resto della penisola, ma al momento non si hanno ancora notizie sulla sua possibile posizione.

Sara è una ragazza albanese di corporatura robusta, alta 175 centimetri, con capelli neri ricci e occhi castano scuro. Al momento della scomparsa, indossava una maglia dolce vita bianca, una felpa con cappuccio nera con impresso lato destro alto la lettera M di colore viola, pantaloni sportivi neri e al collo 2 collane in argento, di cui una contenente la lettera S iniziale del suo nome. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Battipaglia, stanno lavorando alacremente per rintracciare la ragazza e portare tranquillità alla sua famiglia e alla comunità. Se qualcuno avesse informazioni sulla sua possibile posizione, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.