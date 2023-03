Denuncia per riciclaggio a carico di un 39enne di Torre del Greco riportata nella mattinata di venerdì 17 marzo dagli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Il conducente dell’auto controllata, con a bordo altre tre persone, è fermato in via Mandrile a San Gennaro Vesuviano. Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno accertato che il telaio della vettura, che aveva una targa polacca, risultava contraffatto. Il 39enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è finito denunciato per riciclaggio.

Il riciclaggio è un reato che consiste nell’acquisizione, conversione, trasferimento o occultamento di beni illeciti al fine di eluderne il sequestro o di attribuirne l’apparenza di legittimità. In questo caso, l’uso di un telaio contraffatto potrebbe far pensare che l’auto fosse rubata o comunque acquistata illegalmente.