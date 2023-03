Renato Bruno, un giovane residente a Terzigno, ha ricevuto un encomio dal sindaco Francesco Ranieri per aver salvato un’anziana madre dal figlio violento. L’incidente si è verificato nella località di Boccia al Mauro, quando il figlio stava picchiando la madre in strada. Bruno ha cercato di liberare la donna dall’aggressione, ma il figlio violento ha tentato di investirlo con l’auto per evitare che la denuncia fosse fatta ai carabinieri. Bruno non ha rinunciato e si è diretto in bicicletta alla caserma dei carabinieri per segnalare l’incidente. Tuttavia, l’aggressore ha capito le sue intenzioni e lo ha seguito con l’auto, speronandolo con una manovra pericolosa. Fortunatamente, Bruno ha riportato solo lievi ferite.

Il sindaco Ranieri ha lodato Bruno per il suo coraggio e ha affermato che il suo gesto ha dato speranza alla società. Anche il comandante della stazione dei carabinieri locale, Gennaro Auricchio, è premiato per aver arrestato il figlio violento. L’episodio ha suscitato grande attenzione e apprezzamento da parte della comunità, che ha riconosciuto il coraggio di Bruno nel salvare la vita dell’anziana donna.