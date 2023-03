Il furto di un carico di zaini di marca avvenuto il 9 giugno 2022 presso la Crocolux di Trezzano sul Naviglio (Milano) ha portato all’arresto di due pregiudicati di 33 e 36 anni. I due sono accusati di essersi presentati presso l’azienda con la divisa da corriere e di essersi spacciati per incaricati della società di trasporti che avrebbe dovuto effettuare il ritiro del carico. Sfruttando la situazione, i due hanno eluso i controlli degli addetti e hanno caricato a bordo del proprio furgone 35 colli contenenti complessivamente 148 zaini di marca Dior dal valore commerciale di 3mila euro l’uno, per un totale di 450mila euro.

Secondo quanto riferito, i due pregiudicati sono arrestati grazie alle indagini dei carabinieri di Corsico (Milano) che hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti. I due sono poi portati in carcere a Caserta, dove erano già detenuti per reati analoghi. I due pregiudicati risultano avere numerosi precedenti per furti analoghi in molte regioni. Questo episodio dimostra come il furto di beni di marca sia un fenomeno che continua a causare danni alle aziende italiane e ai loro clienti.