Una banda di ladri ha compiuto un audace colpo a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. I malviventi hanno sottratto le apparecchiature di proprietà di diverse emittenti telefoniche, il cui valore ammonterebbe a decine di migliaia di euro. Al momento, gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto per individuare i responsabili del furto. Non si tratta del primo episodio del genere nella zona. Nelle scorse settimane, sempre nel Salernitano, finirono rubati ripetitori radio-televisivi a Montecorvino Pugliano e Sant’Arsenio. Si tratta di atti che causano un grave danno alle emittenti coinvolte, che si vedono costrette a sospendere le proprie trasmissioni fino a quando non saranno ripristinate le attrezzature rubate. In questo in caso in tilt finiscono le comunicazioni telefoniche.

La situazione è molto preoccupante anche per i cittadini, che rischiano di rimanere privati delle informazioni e dei servizi che le emittenti radio-televisive offrono loro quotidianamente. La popolazione di San Giovanni a Piro e delle zone limitrofe, in particolare, ha bisogno di essere costantemente informata su questioni di interesse pubblico come la situazione sanitaria, l’attualità politica e sociale, e la cronaca locale.