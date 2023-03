Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei reati. In particolare, durante il servizio di controllo del territorio, essi sono chiamati a intervenire su disposizione della centrale operativa in caso di segnalazioni di possibili reati. In una recente operazione di questo tipo, gli agenti sono intervenuti in un negozio di abbigliamento di via Toledo per la segnalazione di un furto. Sul posto hanno accertato che un uomo ed una donna erano fermati da un addetto alla vigilanza poiché poco prima avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio, nascondendo in uno zaino tre capi di abbigliamento, in parte danneggiati, del valore di circa 61 euro.

I due napoletani, entrambi di 20 anni, sono denunciati per furto aggravato. Questo tipo di reato è considerato aggravato quando il valore degli oggetti rubati supera una certa soglia e quando è utilizzata la forza o la minaccia per commettere il furto.