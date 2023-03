Il Bonus matrimonio religioso 2023 è una proposta di legge che mira a incentivare il matrimonio tra i giovani italiani, offrendo un bonus di almeno 4.000 euro per aiutare a coprire i costi del matrimonio civile o religioso. La proposta è presentata dalla Lega alla Camera dei Deputati e, se approvata, sarebbe destinata a sposi con un’età inferiore ai 35 anni, un reddito complessivo sotto i 23 mila euro e la cittadinanza italiana da almeno 10 anni. Il bonus coprirebbe tutti i costi del matrimonio, tra cui fiori per il rito, abiti, ristorante, bomboniere, servizi fotografici e make-up, fino a un massimo di 20.000 euro. L’obiettivo è quello di incentivare il matrimonio tra giovani coppie italiane, che spesso rimandano il matrimonio per ragioni economiche.

Allo stesso tempo, il 2022 ha visto l’introduzione di un bonus matrimonio per le imprese che operano nel settore wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie, hotelleria, ristorazione e catering. Questo bonus a fondo perduto è destinato a coprire i costi delle imprese che hanno subito un danno economico a causa della pandemia da Covid19 nel 2020. Le imprese il cui fatturato nel 2020 è calato del 30% rispetto al 2019 a causa delle restrizioni del governo per la pandemia avevano diritto di accedere al bonus matrimonio 2022. Il bonus poteva essere richiesto dal 9 giugno al 23 giugno 2022 e sarebbe erogato successivamente al controllo delle domande presentate, con accredito del bonus sul conto corrente bancario o postale del richiedente.