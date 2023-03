Un nuovo episodio di violenza che ha coinvolto un ragazzino di soli 12 anni a Napoli, un ulteriore segnale della preoccupante diffusione della movida violenta nelle strade della città. Secondo quanto riportato, il minore è finito accoltellato durante una rissa tra ragazzini, a seguito di banali diverbi per una frase o uno sguardo di troppo. La gravità delle ferite riportate dal ragazzino è tale da richiedere il trasferimento immediato in codice rosso presso l’ospedale Santobono, dove è accolto in pronto soccorso prima di essere ricoverato in rianimazione. Secondo quanto affermato dal chirurgo d’urgenza di turno, il ragazzino ha riportato ferite da taglio e da punta al torace, con l’entrata di aria nella cavità mediastinica, dove si trovano il cuore e il pericardio. Una situazione estremamente delicata e pericolosa per la vita del giovane.

La vicenda mette in luce una volta di più la necessità di affrontare il problema della violenza tra i giovani, che sembra essere sempre più diffusa nella movida delle città italiane. I motivi che spingono i giovani a comportarsi in maniera violenta sono molteplici e complessi, ma è indubbio che si tratti di un fenomeno da affrontare con grande determinazione.