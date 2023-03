L’allarme per il ritiro del lotto 080587 delle patatine fritte Amica Chips Ortolana, emesso dal Ministero della Salute, ha destato preoccupazione tra i consumatori. Il motivo del richiamo riguarda l’alto livello di acrilammide presente in questo specifico lotto, una sostanza chimica che si forma negli alimenti amidacei durante la cottura ad alte temperature e che, secondo l’autorità europea per la sicurezza degli alimenti (Efsa), può aumentare il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età.

La presenza di acrilammide nei cibi è legata alla cottura ad alte temperature, come la frittura, la cottura al forno e alla griglia, nonché alle lavorazioni industriali a temperature di oltre 120 gradi con scarsa umidità. La sostanza si forma principalmente da zuccheri e aminoacidi e si trova in prodotti come patatine, patate fritte, pane, biscotti e caffè. Il sapore di “abbrustolito” che la presenza di acrilammide conferisce ai cibi rende spesso questi prodotti particolarmente gustosi, ma la sua presenza deve essere monitorata e regolamentata per evitare che diventi un rischio per la salute dei consumatori.

L’Efsa ha iniziato a valutare il rischio derivante dall’acrilammide negli alimenti nel 2005 e ha pubblicato la sua prima valutazione completa nel 2015, in cui gli esperti hanno concluso che la sostanza potenzialmente aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età. Pertanto, è importante che l’industria alimentare monitori la presenza di acrilammide nei prodotti che produce e che i consumatori prestino attenzione ai richiami alimentari emessi dalle autorità competenti.