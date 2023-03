Individuazione di un centro di raccolta e gestione di rifiuti speciali anche pericolosi a Napoli da parte dell’unità operativa tutela ambientale della polizia locale, coadiuvata dal personale dell’esercito, nell’ambito dei controlli coordinati dalla cabina di regia del patto Terra dei Fuochi. Questa scoperta è estremamente importante per la salute pubblica e l’ambiente, in quanto il corretto smaltimento dei rifiuti speciali è fondamentale per prevenire danni alla salute umana e all’ecosistema. Il fatto che siano trovati rifiuti pericolosi come lastre di amianto, conferma l’importanza di questi controlli e l’urgente necessità di combattere la pratica illegale dello smaltimento dei rifiuti.

Infatti, lo smaltimento illecito di rifiuti speciali rappresenta una minaccia significativa per la salute umana e l’ambiente, in quanto questi rifiuti contengono sostanze tossiche e pericolose che possono causare danni irreparabili alla salute e all’ecosistema. Il sequestro penale dei locali individuati rappresenta un passo importante per prevenire ulteriori danni e garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Inoltre, questa scoperta sottolinea l’importanza di aumentare i controlli e le azioni per contrastare il fenomeno dell’illegale smaltimento di rifiuti.