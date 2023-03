Giugliano, nuovo rogo tossico al campo rom di Giugliano. Borrelli : “Potenziare controlli sul territorio e subito verifiche Arpac per monitorare qualità dell’aria”. “Il nuovo violento incendio esploso nella notte nei pressi del campo rom di via Carrafiello impone la predisposizione di nuove e più stringenti misure di controllo del territorio in un’area tristemente nota per i continui avvelenamenti dell’aria causati dalla combustione di rifiuti tossici. Alla vigilia della nuova stagione estiva, che tradizionalmente vede il moltiplicarsi di questi episodi, è fondamentale prevenire questi fenomeni per difendere la salute dei cittadini. Dopo questo nuovo episodio ho chiesto un nuovo monitoraggio da parte dell’Arpac per controllare la qualità dell’aria in prossimità dell’area del rogo e interventi “. Lo ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Proprio ieri nello stesso campo Rom una lunga serie di controlli con denunce e oltre cinquanta automobili sotto sequestro. Nella baraccopoli enormi cumuli di rifiuti e animali come agnelli e arieti trovati tra l’immondizia insieme a bambini e adulti.