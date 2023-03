L’INPS ha pubblicato una circolare con le modalità per l’erogazione del bonus da 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS. Questa misura è estesa anche ai non possessori di partita IVA che soddisfano i requisiti richiesti. Uno dei requisiti principali per accedere al bonus è avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro o a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Inoltre, è necessario essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva a partire dal 18 maggio 2022 e avere un’attività lavorativa avviata alla stessa data. Infine, bisogna aver effettuato almeno un versamento contributivo alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità entro il 18 maggio 2022.

Non è possibile accedere al bonus se si è titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 o se si è percettori delle prestazioni disciplinate dal decreto Aiuti.

Il bonus sarà di 200 euro se il reddito complessivo non supera i 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, mentre sarà di 350 euro (cioè 200 euro + 150 euro) per coloro i quali hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nello stesso periodo di tempo.