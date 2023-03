Il bonus affitto rappresenta un aiuto concreto per i giovani affittuari in Italia, che spesso si trovano a dover affrontare costi elevati per una soluzione abitativa. Grazie a questa agevolazione, i giovani possono beneficiare di uno sconto del 20% sul canone annuale d’affitto, fino ad un massimo di 2.000 euro annui, da scaricare come detrazione fiscale sui primi 4 anni di contratto. Per poter accedere al bonus, il richiedente deve avere un reddito non superiore a 15.493,71 euro e rientrare nella fascia di età compresa tra i 20 e i 30 anni. La misura si applica a contratti per un’intera unità abitativa o per una parte di essa, ad esempio ad una stanza in coabitazione con altri, se il canone mensile del contratto di affitto è di almeno 991,60 euro e la residenza è spostata nell’abitazione.

Il bonus affitto rappresenta una soluzione importante per i giovani che, nonostante le difficoltà economiche e la precarietà lavorativa, vogliono iniziare una propria vita lontano da casa dei genitori. Grazie a questa agevolazione, diventa più facile trovare una soluzione abitativa sostenibile e fare i primi passi verso l’indipendenza economica. La proroga del bonus affitto per il 2023 rappresenta un’opportunità importante per tutti coloro che vogliono accedere ad una casa in affitto a costi più contenuti, contribuendo a sostenere la ripresa economica del Paese.