Il maltempo tornerà ad imperversare sul nostro Paese, portando venti forti e mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, martedì 14 marzo. Secondo le previsioni disponibili, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna e da quelli sud-occidentali sulle Marche e sulle aree appenniniche di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Inoltre, si segnalano mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna.

Sulla base dei fenomeni previsti, è valutata allerta gialla in Umbria, su ampi settori dell’Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata. L’allerta gialla indica la possibilità di situazioni di criticità e richiede l’attenzione e la vigilanza dei cittadini.

È importante seguire le indicazioni delle autorità competenti e prestare attenzione ai possibili pericoli derivanti dal maltempo, come ad esempio il rischio di caduta di alberi o la formazione di allagamenti. In caso di emergenza, è possibile contattare i numeri di emergenza locali o nazionali per richiedere assistenza.