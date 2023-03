Molte persone in Italia si chiedono quando arriveranno i pagamenti del Reddito di cittadinanza per il mese di marzo. In effetti, molte persone in tutto il paese dipendono da questo sostegno finanziario per far fronte alle spese quotidiane. Come spesso accade, i pagamenti del Reddito di cittadinanza per il mese di marzo saranno effettuati in due tranche distinte. La prima data in calendario è il 15 marzo, quando arriverà la prima tranche per i percettori che ne hanno fatto richiesta per la prima volta nel corso del mese precedente. La seconda data è invece il 27 marzo, quando arriverà il pagamento per tutti coloro che ne beneficiano da almeno un mese.

È importante notare che non tutti coloro che hanno fatto richiesta del Reddito di cittadinanza possono effettivamente riceverlo. Ad esempio, la misura non spettava a chi aveva un valore del patrimonio immobiliare superiore a 30.000 euro, anche se la casa di abitazione non veniva conteggiata in questo calcolo. Inoltre, la recente introduzione della nuova carta di pagamento “Mia” ha portato ad alcuni cambiamenti nella normativa.

In particolare, la nuova carta di pagamento “Mia” esclude la casa di abitazione dal patrimonio immobiliare solo se il valore Imu della stessa non supera i 150.000 euro. Questo significa che molte persone che abitano in case di valore elevato, anche se ereditate, non potranno accedere alla Misura, indipendentemente dal reddito percepito.