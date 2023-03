Pagamento del Reddito di Cittadinanza (RdC) da parte dell’INPS per il mese di aprile 2023, nonostante la prossima chiusura definitiva del sussidio prevista per gennaio 2024. Si prevede infatti che dal mese di luglio, il 38,5% dei nuclei familiari che usufruiscono del RdC perderanno il sostegno economico. Nel frattempo, l’INPS ha stabilito le date di accredito per il mese di aprile, che saranno il 15 aprile per i nuovi richiedenti e coloro che hanno chiesto il rinnovo a marzo 2023, e il 27 aprile per tutti gli altri.

I beneficiari del RdC che percepiscono anche l’assegno unico universale riceveranno quest’ultimo sulla carta RdC a partire dal 27 aprile. Per avere maggiori informazioni sul RdC e sulle date di accredito, è possibile consultare il sito dell’INPS o contattare il numero verde 800.666.888. Inoltre, si parla di una nuova misura chiamata “Mia” che sostituirà il RdC dal 2024 e che sarà finalizzata all’inclusione lavorativa di chi si trova in condizione di povertà economica.