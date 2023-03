Un uomo di 32 anni è in prognosi riservata, in pericolo di vita, a Napoli per essersi opposto alla rapina dello scooter. Il fatto nella tarda serata di ieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in via Reggia di Portici. L’uomo, incensurato, secondo una prima sommaria ricostruzione dei militari stava facendo rifornimento di carburante al proprio scooter. Due sconosciuti avrebbero tentato di sottrargli lo scooter sotto la minaccia di una pistola. Al suo rifiuto gli avrebbero esploso alcuni colpi, ferendolo alle gambe.

Il 32enne è portato all’Ospedale del mare ed è ora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale. Secondo quanto si apprende la vittima ha subito una grave emorragia.