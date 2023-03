I Carabinieri della stazione di San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne di nazionalità serba, gravemente indiziato, in concorso con altri, di rapina aggravata. L’indagine è avviata nel settembre 2020, a seguito di una rapina consumata da tre uomini, con volto coperto da passamontagna e armati con una mazza di legno, avvenuta in un’abitazione della zona Epitaffio, ad Apollosa. Durante la fuga, i ladri hanno perso un cellulare e una scarpa.

L’attività svolta successivamente dai Carabinieri, in particolare l’esito degli accertamenti del Ris di Roma sulla scarpa, hanno consentito di individuare l’uomo destinatario dell’ordinanza eseguita oggi, già noto alle forze dell’ordine quale indiziato per analoghi reati avvenuti anche in altre zone del Sud Italia. L’ordinanza è notificata nel carcere di Bologna, dove l’uomo è detenuto nell’ambito di altri procedimenti penali. La ricerca è partita proprio da quella scarpa come nella storia di Cenerentola, naturalmente gli strumenti utilizzati sono ben diversi.

Si tratta di un importante risultato delle indagini coordinate dalla Procura sannita e condotte dai Carabinieri, che dimostra l’importanza del lavoro di squadra e della cooperazione tra le forze dell’ordine nel contrastare la criminalità organizzata e garantire la sicurezza dei cittadini.