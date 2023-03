Durante un servizio di controllo del territorio a Secondigliano, gli agenti del Commissariato sono intervenuti per una segnalazione di un’auto provento di rapina localizzata in via Sant’Andrea Avellino. Hanno intercettato l’auto con a bordo un uomo che ha cercato di eludere il controllo accelerando la marcia. È seguito un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, ma è finito bloccato grazie al supporto di una volante del Commissariato di Scampia. L’auto su cui viaggiava era provento di una rapina avvenuta la sera precedente a Frattamaggiore.

In seguito, è giunta una segnalazione di rapina di un’altra auto avvenuta nella stessa serata in via dello Sputnik. La vittima, durante la denuncia, ha riconosciuto il volto del bandito consultando un album con le foto di alcuni sospetti. Un uomo di 33 anni, con precedenti di polizia, è sottoposto a fermo di P.G. per essere gravemente indiziato di rapina aggravata, nonché denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.