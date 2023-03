Arrestati due pregiudicati accusati di aver compiuto una serie di rapine a proprietari di orologi di lusso a Milano. Questo tipo di reato, purtroppo, non è nuovo e si tratta di un fenomeno che colpisce molte grandi città in tutto il mondo. Secondo quanto riferito dalla Questura di Milano, i due arrestati si spostavano da Napoli a Milano appositamente per compiere le rapine. Grazie alla collaborazione tra la Squadra mobile di Milano e quella di Napoli, sono individuati e arrestati. Il valore complessivo del bottino, composto da orologi di lusso come Rolex e Patek Philippe, è di circa 100mila euro.

Ciò che è particolarmente preoccupante in questo tipo di reati è la violenza fisica che è spesso utilizzata dai rapinatori per portare a termine il furto. In questo caso, sembra che i due arrestati avessero un modus operandi preciso: individuavano le vittime in scooter e poi, mentre uno distraeva la persona con la tecnica dello “specchietto”, l’altro le strappava l’orologio dal polso.