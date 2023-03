Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in una discoteca di via Eduardo Scarfoglio a Napoli a seguito di una segnalazione di una rapina. Secondo la segnalazione ricevuta dalla centrale operativa, un uomo avrebbe spinto una donna e le avrebbe strappato due collane d’oro mentre stava ballando. Gli agenti, giunti sul posto, sono avvicinati da una persona che ha indicato l’uomo responsabile della rapina. I poliziotti hanno quindi bloccato il sospetto, un 19enne napoletano, trovato in possesso delle due collane rubate e di altre due collanine spezzate, presumibilmente strappate ad altre due persone nella stessa serata.

L’uomo è arrestato per rapina aggravata e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. La rapina è un reato grave e può essere punito con pene detentive significative, a seconda delle circostanze. Nel caso di specie, il sospetto è sorpreso in flagranza di reato ed è immediatamente arrestato, dimostrando l’efficacia del lavoro della polizia nella prevenzione e repressione dei reati.