Ben quattro rapine in soli due giorni negli autogrill lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno. La Polizia Stradale di Salerno ha pertanto intensificato i controlli, per garantire la sicurezza dei viaggiatori che si fermano lungo il tragitto. Il 4 marzo scorso, una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Angri è intervenuta in modo tempestivo, arrestando in flagranza di reato un cittadino che aveva appena messo a segno una rapina nel bar dell’autogrill dell’area di servizio di “Torre Annunziata ovest”. L’uomo, noncurante della presenza di numerosi clienti, è stato prontamente fermato e posto agli arresti domiciliari.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, ma resta l’allarme per la frequenza delle rapine negli autogrill lungo l’autostrada A3. La Polizia Stradale continuerà a intensificare i controlli per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire eventuali furti e rapine.