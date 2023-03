Il recente episodio di aggressione di un 14enne da parte di due ragazzi a Napoli ha scosso la comunità locale e ha fatto scattare le indagini dei carabinieri. Secondo la denuncia della madre del ragazzo aggredito, l’incidente sarebbe avvenuto davanti al parco Anaconda in via Campanile a Pianura. L’aggressione, avvenuta con un tirapugni, ha causato lesioni al volto del giovane, giudicate guaribili in 5 giorni dai medici dell’ospedale San Paolo. È importante sottolineare che la violenza, in qualsiasi forma, non deve essere mai tollerata. La violenza giovanile, in particolare, rappresenta un problema serio e complesso che richiede una risposta decisa e immediata.

La polizia e i servizi sociali dovrebbero lavorare insieme per individuare i motivi alla base di questo tipo di violenza e trovare soluzioni concrete per prevenirla. Inoltre, è importante coinvolgere le comunità locali e le famiglie per sensibilizzarle sulle conseguenze negative della violenza e sulla necessità di risolvere i conflitti attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.