Tragico incidente stradale ieri sera a Torre Annunziata, in via Porto. Una giovane ragazza di 24 anni è rimasta investita da un’auto in corsa e ora è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’elevata velocità dell’auto sia la causa principale dell’accaduto. Subito dopo l’incidente, alcuni passanti sono corsi in aiuto della giovane ragazza, bloccando la circolazione stradale e mettendo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Torre Annunziata, che hanno effettuato i primi rilievi e messo in sicurezza la zona.

La giovane è immediatamente soccorsa dai sanitari, che l’hanno prelevata dall’asfalto. È portata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove adesso si trova in prognosi riservata. La notizia dell’incidente ha suscitato grande preoccupazione e commozione in tutta la comunità oplontina. La sicurezza stradale è un tema molto importante, soprattutto in una zona ad alta densità di traffico come quella in cui si è verificato l’incidente.