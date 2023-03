Una violenta rissa è avvenuta nella serata di ieri a Castellammare di Stabia lungo la centralissima via Roma, la strada dello shopping della città. Almeno quattro donne si sono date appuntamento in quella zona per discutere di questioni sentimentali, ma la discussione si è trasformata rapidamente in una rissa furiosa. Secondo i testimoni oculari, le donne hanno iniziato a litigare verbalmente, ma ben presto sono passate alle mani, scatenando il panico tra i passanti e causando il blocco del traffico in zona. La scena, che ha provocato grande agitazione tra i presenti, è stata ripresa da alcuni passanti con i loro smartphone.

Gli agenti Castellammare di Stabia sono intervenuti tempestivamente per separare le donne e sedare la rissa. Non è stato facile per gli agenti, che hanno dovuto fare i conti con la ferocia delle contendenti e il caos generale che si era creato. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per medicare le protagoniste della rissa, tutte rimaste lievemente ferite. Fortunatamente, nessuna è rimasta gravemente ferita.

Secondo le prime indagini della polizia municipale, alla base della rissa ci sarebbero questioni sentimentali tra le donne coinvolte. Sono già identificate due donne come le principali responsabili della lite, che si sono mostrate molto agitate e incontrollate durante l’intervento degli agenti.