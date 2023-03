Tutto pronto per l’apertura del nuovo punto vendita Extra Supermercati a San Gennaro Vesuviano. Con sei attività commerciali già presenti sul territorio campano (situati a Baiano, Mugnano del Cardinale, Nola, Marigliano, Saviano, Caserta e un deposito merci sito in Nola), l’azienda è impegnata ad offrire alla clientela la possibilità di scegliere il meglio! L’inaugurazione avverrà giovedì 30 marzo alle 9,30 al civico 66 di Via Ferrovia a San Gennaro Vesuviano.

Extra supermercati si impegna a promuovere prodotti di qualità e uno stile di vita sano ed equilibrato. Offrendo un’esperienza di acquisto piacevole con prodotti di assoluta eccellenza e freschezza nonché servizi di alta qualità a prezzi convenienti. Lo fa impegnandosi costantemente nella ricerca e selezione dei prodotti migliori sul mercato.

All’interno dei punti vendita di Extra Supermercati è possibile trovare un’ampia selezione di prodotti freschissimi, preparati nei laboratori di produzione, quali panetteria, pasticceria e gastronomia. Nel punto vendita di San Gennaro Vesuviano ci sarà il laboratorio di panificazione, per offrire pane caldo e fragrante più volte al giorno. Il laboratorio di cucina con vasta scelta di primi, secondi piatti, contorni e tanto altro.

Attenta selezione dei prodotti freschi, per offrire una vasta scelta di salumi e formaggi, carne, frutta e verdura di stagione. L’attenzione a una gestione responsabile della filiera parte fin dalla fase di selezione del fornitore che permettere di mantenere elevati standard di qualità. Carni e prodotti biologici certificati, come la carne di Scottona Italiana certificata, insieme all’attenzione alla promozione dei prodotti tipici del territorio e alla scelta di fornitori locali, sono il fiore all’occhiello della catena di fornitura.

La costante ricerca e la volontà di Extra Supermercati di diffondere e valorizzare produzioni artigianali realizzate da imprese locali, ha portato alla nascita della selezione gastronomia “Le Regioni del Cuore”, che offre la possibilità di gustare prodotti artigianali di altissima qualità. Pasta di semola trafilata al bronzo, conserve, confetture, olio extra vergine d’oliva e tanto altro ancora.

In ogni supermercato si può toccare con mano l’orgoglio di garantire la freschezza e la genuinità.

Un’attenzione che si estende ad offrire un ambiente di lavoro sano, dinamico e centrato sullo sviluppo delle competenze del Team. Oltre che all’ambiente del punto vendita, dove si vive quotidianamente un’atmosfera accogliente e piacevole.

Extra Supermercati invita tutti a visitare il nuovo punto vendita a San Gennaro Vesuviano, il giorno 30 marzo alle 9.30, per vivere un’esperienza di acquisto unica.

La libertà di scegliere il meglio è a portata di mano!