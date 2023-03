Un uomo di trentaquattro anni, residente a Reino, è trasferito d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli per una ferita d’arma da fuoco al torace. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe raggiunto accidentalmente da un colpo di fucile da caccia di sua proprietà, legalmente detenuto, mentre lo stava pulendo da solo in casa. I soccorsi sono chiamati tempestivamente e l’uomo è trasportato in ambulanza a Benevento, dove i sanitari del nosocomio sannita ne hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale partenopeo.

L’episodio ha destato grande preoccupazione e commozione nella comunità locale, ed è avviata un’indagine da parte dei carabinieri per accertare le circostanze dell’accaduto.