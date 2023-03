La zona dei Campi Flegrei è una zona sismica attiva, situata a nord-ovest di Napoli, in cui si trovano numerosi vulcani attivi. L’Osservatorio Vesuviano è un ente di ricerca italiano che si occupa della sorveglianza e dello studio dei vulcani attivi in Italia, tra cui il Vesuvio e i Campi Flegrei. La registrazione delle scosse sismiche e la loro analisi sono fondamentali per comprendere l’attività vulcanica della zona e per prevenire eventuali rischi per la popolazione. In questo caso, la scossa di terremoto di magnitudo preliminare 2.2 avvenuta il 27 marzo segue quella del 24 marzo, di magnitudo 2.6.

Si consiglia alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità locali e di tenersi informati sugli eventuali sviluppi della situazione. Per fortuna anche in questo caso non ci sono danni a cose o persone.