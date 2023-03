Episodio di violenza e danneggiamento avvenuto presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di una persona molesta. Il medico di turno ha riferito che un uomo aveva dato in escandescenze minacciando di morte e danneggiando un computer di sala, rendendolo inutilizzabile. Gli agenti hanno identificato l’uomo, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per minacce gravi e interruzione di pubblico servizio.

È importante che le forze dell’ordine intervengano in questi casi per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dei beni pubblici. La violenza non deve essere tollerata in nessuna circostanza e coloro che commettono reati devono essere perseguibili secondo la legge.