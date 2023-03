“Vocatio è l’associazione italiana che ha raccolto – e raccoglie – i preti di rito latino che, dopo aver lasciato il ministero, hanno contratto matrimonio. Fin dalla sua fondazione è stata un prezioso supporto per quanti ha incrociato sul suo cammino, uomini e donne alla ricerca di una sofferta autenticità personale, sopraffatta dalla inumana legge ecclesiastica del celibato imposto. Dopo l’ultimo convegno nazionale del 2017 a Roma, la pandemia del Coronavirus e la scomparsa del presidente Rosario Mocciaro, Vocatio riprende il cammino. Ma non da sola. A seguito di una riunione svoltasi in questi giorni, ha deciso di darsi un’agile struttura operativa, coordinata a livello nazionale dal napoletano Natale Mele, eletto all’unanimità dai presenti”. Così ha detto il neo-coordinatore, il napoletano Natale Mele.

“Il dibattito, ampio e costruttivo, ha visto la partecipazione anche di laici impegnati nel percorso comune di rinnovamento ecclesiale, per una Chiesa più aderente a Gesù di Nazareth ed al suo Vangelo. Ne è scaturito l’impegno a mettersi in cammino con quanti/e sono disposti a diventare operai del Vangelo”, aggiunge Mele Membri del comitato esecutivo nazionale eletti il sannita Samuele Ciambriello, Giuseppe Fusco, Grazia Platarota, Cesare Pugliese, Giovanni Sommario, Annamaria Tufano, Lorenzo Tommaselli.