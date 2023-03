Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un importante servizio straordinario di controllo del territorio a San Gennaro Vesuviano, grazie al supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania. L’attività è finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle leggi in vigore. Durante il servizio sono identificate ben 106 persone, tra cui soggetti già noti alle forze dell’ordine e individui che non avevano mai avuto a che fare con le autorità. Inoltre, sono controllati 49 veicoli, con l’obiettivo di verificare che fossero in regola con le normative del Codice della Strada.

Durante l’operazione, gli agenti hanno scoperto una violazione del Codice della Strada per mancata revisione periodica, sanzionando il conducente del veicolo in questione. Si tratta di un’importante dimostrazione dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza stradale.