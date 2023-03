Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno recentemente effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli. Durante l’operazione, durata dal lunedì scorso fino a ieri, sono identificate 342 persone e controllati 195 veicoli. Grazie all’impegno dei poliziotti, sono individuate tre violazioni del Codice della Strada, tra cui mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa.

L’attività di controllo del territorio svolta dalle forze dell’ordine ha un’importanza fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, così come per prevenire e contrastare il crimine. Grazie a queste iniziative, le forze dell’ordine possono individuare comportamenti illeciti e garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale.

È importante sottolineare che l’impegno delle forze dell’ordine non si limita alla repressione dei reati, ma mira anche alla prevenzione, attraverso l’attività di controllo del territorio e il monitoraggio costante delle attività sospette. In questo modo, le forze dell’ordine possono garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini.