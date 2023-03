La polizia stradale di Caserta Nord ha recentemente denunciato due persone per il furto di un orologio di lusso, un Rolex del valore di circa 45mila euro. L’arresto è avvenuto lungo la carreggiata Sud dell’autostrada A1, all’altezza del territorio del Comune di Casagiove, quando gli agenti hanno fermato una vettura con a bordo i due sospetti. Dopo aver verificato i precedenti penali dei due individui, la perquisizione dell’auto ha permesso di trovare l’orologio in questione, un Rolex Daytona in oro bianco con il cinturino rotto, insieme a due auricolari Bluetooth, due paia di guanti e due mini cellulari. È accertato che il prezioso orologio era sottratto poche ore prima a una persona a Roma, in via Cristoforo Colombo.

Il furto di orologi di lusso è un crimine sempre più diffuso e redditizio. Gli orologi costosi come questo sono molto ambiti dai ladri e spesso sono oggetto di furti mirati. Una volta rubati, possono essere facilmente venduti sul mercato nero ad acquirenti disposti a pagare cifre elevate per questi oggetti da collezione.