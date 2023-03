I carabinieri forestale hanno svolto un importante ruolo nella lotta all’illecito smaltimento dei rifiuti industriali nel fiume Sarno e nei suoi affluenti, grazie ai loro controlli e alle loro indagini. In particolare, nel comune di Poggiomarino, i militari hanno denunciato un uomo titolare di un’autofficina, trovando al suo interno un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. La presenza di oli esausti poggiati su suolo nudo senza alcuna vasca di prefiltraggio e disoleazione rappresenta un grave rischio per l’ambiente e la salute pubblica, motivo per cui i carabinieri forestale hanno posto in sequestro preventivo i rifiuti e il locale. Inoltre, l’uomo è multato per una somma vicina ai 5000 euro per omessa iscrizione dell’attività all’albo, con annesso sequestro di tutte le attrezzature rinvenute.

La lotta all’illecito smaltimento dei rifiuti industriali è un problema serio e complesso che richiede l’impegno di tutti, in particolare delle forze dell’ordine e delle autorità competenti. È fondamentale che i controlli e le indagini continuino in modo costante e sistematico, al fine di individuare e contrastare efficacemente le attività illecite che minacciano l’ambiente e la salute pubblica. Solo attraverso un’azione decisa e coordinata si può sperare di proteggere il nostro territorio e garantire un futuro sostenibile per tutti.