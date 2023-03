Poggiomarino tra i firmatari a Città metropolitana di Napoli per “costruire Gentilezza”.

Dopo Novara 2023, nel 2024 toccherà alle terre del vesuviano e della Capitanata rappresentare Gentilezza. Adoperare il cuore e diffondere azioni di Gentilezza. Dai fragili ai giovani in difficoltà, dalle politiche sanitarie alla scuola. La Gentilezza può manifestarsi ovunque.

Presenti per la firma di adesione al progetto il vicesindaco Luigi Belcuore, la presidente Commissione Pari Opportunità Maria Vastola e la consigliera Lucia Bianco che a nome del sindaco Maurizio Falanga hanno presenziato all’incontro di sabato mattina scorso assieme ai sindaci dell’area vesuviana.

“Coltivare gentilezza, a partire dai più piccoli della comunità, significa preparare terreno fertile per una più radicata cultura della legalità. Mi piace pensare che Gentilezza possa essere più che Amore. L’individuo infatti può scegliere a chi donare il proprio amore, invece, la gentilezza è per tutti e deve essere verso tutti.

Ringraziamo Città metropolitana di Napoli, rappresentata dalla consigliera Ilaria Abagnale Sindaco, il nostro collega e consigliere metropolitano Felice Sorrentino, le ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza Anna Vitiello ,Arcangela De Vivo, il coordinatore del progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza prof. Luca Nardi, l’assessore alla Gentilezza Giulia Negri, le associazioni Don Pietro Ottena (NA) e Gentilezza è Cultura (FG) ed i comuni che hanno aderito e presenziato” spiega la consigliera Bianco, Presidente anche della Commissione Politiche Sanitarie del Comune di Poggiomarino.

“È stato un onore per me essere presente sabato mattina assieme alle realtà vesuviane che hanno deciso di sposare una iniziativa tanto lodevole quanto necessaria. Abbiamo sempre più bisogno di Gentilezza, dobbiamo attingerla da ciò che facciamo, dobbiamo trasmetterla, dobbiamo sentirla per stare bene e far stare bene. La gentilezza è un dono prezioso che merita di diventare nostro stile di vita” afferma la consigliera Maria Vastola, Presidente Commissione Pari Opportunità.

“Abbiamo apposto una firma importante, che può rivoluzionare il nostro modo di stare al mondo, di agire, e per noi amministratori locali anche di rapportarci alle problematiche dei concittadini. Con gentilezza. Perchè anche se non abbiamo la soluzione immediata che ci chiedono, abbiamo il dovere morale di impegnarci per risolvere i problemi con impegno e soprattutto con Gentilezza” afferma il vicesindaco Luigi Belcuore.

“Sempre in prima fila per dare il nostro contributo alla realizzazione di un mondo migliore per noi adulti, e soprattutto per i più giovani. Costruire Gentilezza significa rispettare l’altro e donarsi semplicemente per far circolare bontà d’animo” conclude il primo cittadino Maurizio Falanga.