L’annuncio di primavera dell’amministrazione Falanga riguarda l’attenzione alle donne.

Da domani, 22 Marzo, l’Associazione poggiomarinese Artemide, che si occupa di supportare le donne vittime di violenza, avrà una sede definitiva. “Presso il Centro per le Donne, la Famiglia ed i Minori ” Domenica Sangiovanni ” ci saranno volontarie qualificate ad ascoltare e seguire donne vittime di violenze” annuncia l’assessora alle Pari Opportunità, Rachele Sorrentino specificando “è già da più di un anno che è firmato un protocollo d’intesa con l’associazione Artemide, approvato in giunta. Per l’amministrazione Falanga l’attenzione alle donne è prioritario”.

A pochi giorni dall’inaugurazione del centro in piazza Mazzini il primo cittadino Maurizio Falanga si dichiara entusiasta per il lavoro della sua squadra “il nostro lavoro per diffondere la cultura della non violenza è incessante, quotidiano e persistente”.