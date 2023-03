In Italia, i giovani hanno la possibilità di beneficiare di diversi bonus economici per risparmiare sui costi quotidiani, dalle spese per l’affitto alle spese per la patente. Il governo Meloni ha prorogato molti di questi bonus anche per il 2023, permettendo ai giovani di continuare a usufruirne. Uno dei bonus più interessanti per i giovani è il bonus affitto 2023, che consente ai giovani che vivono fuori dal proprio nucleo familiare di richiedere una detrazione fiscale che va dal 20% fino a un massimo di €2000 se il reddito annuo è inferiore a 15.493,71 euro. Inoltre, per i giovani che desiderano acquistare una casa, esiste la possibilità di ottenere un mutuo giovani under 36, che permette di usufruire di agevolazioni come la garanzia statale fino all’80% e l’esenzione di alcune imposte.

La carta giovani Nazionale è un’altra agevolazione per i giovani che hanno tra i 18 e i 35 anni e che offre sconti e vantaggi su spese per la casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, mobilità, formazione e opportunità professionali in tutta Europa. La tessera può essere attivata attraverso l’applicazione IO, che fornisce l’elenco dei partner aderenti disposti ad applicare uno sconto.

Chi vive con i genitori

Inoltre, fino ai 21 anni di età, i genitori con a carico un giovane possono richiedere la cittadinanza universale 2023, che viene erogata mensilmente sulla base del reddito. Da quest’anno è possibile ottenere anche una maggiorazione 6, a seconda del reddito ISEE, che varia da 25 a 50 euro al mese per figlio.

Infine, per coloro che desiderano conseguire la patente per mezzi pesanti e la carta di qualificazione del conducente, esiste il bonus patente, che consente di ottenere un rimborso fino al 80% delle spese sostenute per l’iscrizione alla scuola guida e la frequenza dei corsi di teoria e pratica, fino a un massimo di 2500 euro per ogni domanda presentata entro il 31 dicembre 2026. È importante ricordare che il corso deve avere una durata minima di 280 ore, di cui 260 ore di teoria e 20 di pratica, o di 140 ore per un corso accelerato, di cui 130 ore di teoria e 10 di pratica.