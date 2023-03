La violenza subita da un uomo di 55 anni a Battipaglia da un gruppo di minorenni è un fatto preoccupante che sottolinea l’emergenza del fenomeno delle baby gang. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe rimproverato i giovani che stavano bivaccando per strada e urlando, ma la reazione dei minorenni è violenta e ha portato all’aggressione dell’uomo poi medicato in ospedale. Ancora più grave è l’incendio dell’automobile dell’uomo aggredito, avvenuto la scorsa notte, che ha causato danni anche ad altri veicoli e ad un esercizio commerciale. Questo fatto dimostra l’evidente escalation di violenza che può scaturire da situazioni di questo tipo.

Le indagini avviate dai carabinieri di Battipaglia per individuare i componenti della baby gang sono un passo importante per prevenire simili episodi e per garantire la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, è fondamentale che siano adottate misure a livello nazionale per contrastare il fenomeno delle baby gang, che rappresenta una vera e propria emergenza sociale. È necessario intervenire non solo sulla repressione dei comportamenti violenti, ma anche sulla prevenzione, adottando politiche che favoriscano l’inclusione sociale e la formazione dei giovani.